FestLuso traz grupos internacionais de teatro para Oeiras

Grupos de teatro de Moçambique e São Tomé e Príncipe estarão em Oeiras participando do Festival de Teatro Lusófono (FestLuso). O festival leva a cultura do teatro às ruas, praças e casas de espetáculos, com apresentações de diferentes grupos, unidos pela mesma língua. O evento acontece dias 22 e 23 de agosto, no Cine Teatro Oeiras.



Em “Nos Tempos de Gungunhama”, que acontece dia 22, o artista moçambicano Klemente Tsamba leva ao palco uma produção baseada na tradição oral dos contadores de histórias africanos, em que um único elemento se desdobra em vários personagens para retratar alguns episódios mágicos paralelos à vida do célebre rei tribal moçambicano Gungunhana. Klemente Tsamba interpreta seus personagens com a musicalidade dos ritmos tradicionais de Moçambique.

No dia 23, o espetáculo “Nós não morremos”, da Companhia Sorriso Negro, aborda o povoamento do território de São Tomé e Príncipe, destacando a eclosão de revoltas, escravidão, reconstrução e independência do país.

Antes do FestLuso, neste sábado, dia 19, às 20h, o Cine Teatro Oeiras recebe o espetáculo “Fiéis”. Com questionamentos sobre fidelidade, a peça retrata um grande amor familiar, que ultrapassa as gerações unidas por uma única sina. A produção é do Grupo Cangaço de Teatro com texto de César Crispim e direção de Rosivaldo Oliveto.

Confira a agenda do Cine Teatro

Sábado – 19/07

Espetáculo Teatral Os Fiéis – Floriano Piauí

Classificação 16 anos

Horário: 20h

Terça – 22/07

FestLuso – Espetáculo Nos tempos de Gungunhanha – Klement Tsamba – Moçambique

Classificação: Livre

Horário: 20h

Entrada franca

Quarta – 23/07

FestLuso – Espetáculo Nós Não Morremos – Cia. Sorriso Negro - São Tomé e Príncipe

Classificação: Livre

Horário: 20h

Entrada franca

Ascom