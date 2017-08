Festejo de Nossa Senhora da Vitória terá show da cantora Adriana Melo

A cantora Adriana Melo se apresenta nesta segunda-feira, 14, a partir das 20h, na Praça das Vitórias. Realizado pela Paróquia Nossa Senhora da Vitória com patrocínio do Governo do Estado, por intermédio da Secretaria de Estado da Cultura, com apoio da Prefeitura de Oeiras, através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, o show faz parte do calendário comemorativo dos 300 anos da cidade.

Natural de Teresina, Adriana Melo se destacou no cenário nacional, cantando ao lado do padre Zezinho, com quem gravou canções e fez mais de 70 shows pelo Brasil.

O show de Adriana Melo marca o encerramento do Novenário de Nossa Senhora da Vitória, padroeira de Oeiras e do Piauí.

Ascom