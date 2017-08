CTA/SAE intensifica ações de prevenção e controle de hepatites virais

O Centro de Testagem e Aconselhamento e Serviço de Atendimento Especializado – CTA/SAE de Oeiras desenvolveu diversas ações através da Campanha “Julho Amarelo”, realizada durante todo o mês passado com o intuito de intensificar as ações de prevenção e controle das hepatites virais no município.

Entre as atividades desenvolvidas houve testagem rápida para HIV, Sífilis, Hepatite B e C às pessoas em situação de confinamento, oficinas direcionadas aos agentes comunitários de Saúde sobre a temática visando a melhoria do atendimento à população, e em seguida aos Técnicos em Enfermagem e Saúde Bucal sobre a importância do uso dos EPI´s para prevenção das Hepatites.

Além disso, foram ofertados diversos cuidados em Saúde aos profissionais que fazem a limpeza do município, com uma atividade de prevenção às Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST’s) e testagem rápida para as mesmas. A atividade foi uma parceria com a coordenação de Imunização, da Secretaria Municipal de Saúde, que na ocasião fez a atualização do calendário vacinal dos presentes, Hiperdia que fez avaliação e Sistema de Vigilância Alimentar Nutricional (SISVAN), que realizou avaliação nutricional de todos.

A campanha também possibilitou a descentralização das ações do CTA/SAE e levou conhecimento aos profissionais de Nível Técnico atuantes na Secretaria Municipal de Saúde do município.

Como resultado da Campanha as Coordenações do CTA/SAE, Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica, Imunização, Atenção Básica, Responsabilidade Técnica e Tuberculose e Hanseníase estão em processo de elaboração de um protocolo de Manejo em casos de Acidentes Ocupacionais, visando a garantia do cuidado aos profissionais atuantes na Secretaria Municipal de Saúde do Município mediante a ocorrência de um Acidente Ocupacional.

Ascom