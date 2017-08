Campanha “Liquida Oeiras 300” será lançada nesta quinta-feira (20)

A Secretaria Municipal de Indústria e Comércio (Semic) lança na próxima quinta-feira, dia 20, a campanha “Liquida Oeiras 300”. Elaborada em parceria com o Sebrae e a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), a campanha tem como objetivo estimular as vendas no comércio em Oeiras.

Na noite da última sexta-feira, 14, a secretária Carla Martins apresentou para representantes do setor lojista a campanha, que ocorrerá de 03 de agosto a 15 de setembro.

A Semic realiza desde maio o cadastro de empresas interessadas em participar da campanha.

