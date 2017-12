Após tributo a Cineas Santos, FLOR anuncia escritor homenageado em 2018

Uma série de apresentações de temática afro e o show dos monitores dos núcleos de cultura da Secretaria Municipal de Educação encerraram na noite deste domingo, 03, a V Feira Literária de Oeiras – FLOR, que homenageou o escritor e poeta piauiense, Cineas Santos.

“Começamos a trabalhar em fevereiro. Visitei Oeiras mais de dez vezes este ano, pois não se improvisa na educação. Educação é compromisso, é trabalho sério e a comunidade de Oeiras está de parabéns pelo evento”, comenta o escritor homenageado.

Durante a manhã, estudantes das escolas municipais apresentaram monólogos, peças teatrais e recitais no Cine Teatro. Na Praça das Vitórias, Chagas Vale e Talita da Companhia Calunga de Teatro encantaram crianças, jovens e adultos com a contação de Histórias; nas salas interativas foram realizadas oficinas, brincadeiras, lançamentos de livros e informativos e bate-papos sobre educação no trânsito e tolerância às diversidades.

O prefeito José Raimundo considera a Feira Literária uma demonstração do desenvolvimento da educação municipal. “Nossa educação não vai retroceder. Os próximos governantes não terão espaço para fazer algo menor, terá que fazer algo melhor. Vamos chegar ao final do nosso mandato com um nível bem maior”, avalia o prefeito José Raimundo.

Ao falar do êxito do projeto FLOR deste ano, a professora Tiana Tapety, secretária municipal de Educação, anunciou a autora homenageada no ano de 2018: a escritora carioca, Roseana Murray. “O professor Cineas nos ajudou com esse contato. Ela possui uma obra literária super vasta, quem trabalha com a educação sabe da importância da autora Roseana Murray. E neste momento já lançamos nosso projeto de educação para 2018”, adianta Tiana Tapety.

“Nós temos um projeto plurianual da gestão. Então já sabemos cada passo que vamos dar. Trabalhamos com muita confiança e responsabilidade. Agradecemos a cada família que confia a educação dos seus filhos à uma escola, a um professor da rede municipal de ensino. Acreditem: nós trabalhamos voltados para a formação intelectual de cidadãos que construam uma Oeiras melhor”, completa a secretária municipal de Educação.

Roseana Murray

Autora de livros de poesia e contos para crianças, jovens e adultos, Roseana Murray é graduada em Língua e Literatura francesa pela Universidade de Nancy, através da Aliança Francesa. Tem cerca de cem livros publicados. Faz palestras sobre a Formação do Leitor. Trabalha com o Projeto de Leitura Café, Pão e Texto, recebendo escolas públicas em sua casa para um café da manhã literário. Faz parte da Lista de Honra do Organismo Internacional I.B.B.Y, que abriga os melhores autores de literatura infanto-juvenil do mundo. Foi quatro vezes premiada pela Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA) com o troféu de melhor poesia e também laureada pela Academia Brasileira de Letras na categoria Melhor Livro Infantil.

Ascom