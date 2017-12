Aniversário de 300 anos de Oeiras terá oito atrações musicais. Confira!

Um grande show musical vai marcar o aniversário de 300 anos de Oeiras. Oito atrações – Luan Estilizado, Chicabana, Kariny Santos, Vanúsia Marques, Swing Raiação, Nayará Sá, Forró de Cabrobó e David Ostentação – vão fazer a festa na Praça de Eventos, a partir das 19h, no dia 25 de dezembro.

À meia noite, já no dia 26, data do Tricentenário, haverá um show pirotécnico. No intervalo dos shows, acontecerá o sorteio de uma moto zero km, fogão, geladeira, TV 32’’ e aparelhos smartphones, prêmios do IPTU Premiado. Para participar, os contribuintes devem apresentar seus impostos quitados no setor de tributos e arrecadação da Prefeitura de Oeiras até o dia 22, preencher um cupom e depositá-lo numa urna. É indispensável, ainda, que o contribuinte apresente o CPF no ato do preenchimento do cupom.

Além do show de aniversário, outros eventos festivos compõem a programação especial dos 300 anos de Oeiras. Nos dias 15, 16 e 26, a Prefeitura Municipal e o Governo do Estado promovem a Oeiras Cultural 300 anos, uma intensa agenda que envolve inaugurações e eventos culturais.

As celebrações têm início no dia 15, com a outorga da Medalha do Mérito Legislativo Vila da Mocha pela Câmara Municipal de Oeiras, Medalha do Mérito Legislativo 300 Anos pela Assembleia Legislativa do Piauí e o show da cantora Elba Ramalho.

Exposições artísticas também ocupam a programação de aniversário. Uma delas, intitulada “Enigmas de Oeiras” retrata a arquitetura da cidade por meio de obras em aquarelas. Além das já tradicionais apresentações dos Bandolins de Oeiras, uma rua do Centro da Cidade será batizada de Rua Oeiras de Portugal, retribuindo a homenagem feita à cidade na província Portuguesa, onde há uma rua chamada de Oeiras Piauí-Brasil.

Além da parte cultural, a Prefeitura realizará a entrega de obras de infraestrutura urbana, como a praça do Conjunto Parque Leste e reforma e ampliação do prédio da Secretaria Municipal de Saúde.

Oeiras 300 anos – Programação

15 de dezembro 2017 (sexta-feira)

15h – Culto em Ação de Graças

Local: Primeira Igreja Batista de Oeiras

Endereço: Rua Professor Rafael Farias, 697

17h – Outorga da Medalha do Mérito Legislativo Vila da Mocha pela Câmara Municipal de Oeiras

Local: Câmara Municipal de Oeiras Local: Praça da Bandeira, 231 – Centro

19h – Outorga da Medalha do Mérito Legislativo 300 Anos pela Assembleia Legislativa do Piauí

Local: Centro Diocesano Dom Expedito Lopes Endereço: Rua Cônego Cardoso, 262 – Centro

21h – Abertura da Sala dos Governadores (Brasil Império)

Local: Sobrado Major Selemérico – Palácio dos Governadores • Apresentação dos Congos de Oeiras

21h30 – Abertura da Exposição “Enigmas de Oeiras” e Lançamento do Livro “Crônica dos Enigmas de Oeiras”, do arquiteto e aquarelista Sóter Carrero. Local: Museu de Arte Sacra

22h – Show Palco 300 anos Local: Praça de Eventos

16 de dezembro 2017 (sábado)

8h30 – Descerramento da Placa de Nomeação da Rua de Oeiras de Portugal Local: Paço Municipal

9h – Solenidade de Outorga da Ordem Estadual Oeiras 300 Anos pelo Governo do Estado

Local: Cine Teatro Oeiras • Apresentação Bandolins de Oeiras

17h – Encontro da Confraria Eça Dagobertiana com apresentação dos Conguinhos de Oeiras

Local: Sobrado Major Selemérico – Palácio dos Governadores

20h – Sessão Solene do Instituto Histórico e Geográfico do Piauí e do Instituto Histórico de Oeiras

Local: Cine Teatro Oeiras

21h – Abertura da Exposição “Vilarejo Imperial: Uma Oeiras em Tons de Saudade”, da artista plástica Zuleica Tapety

Local: Solar das 12 Janelas – Sede do Instituto Histórico de Oeiras

25 de dezembro 2017 – 300 Anos de Oeiras (segunda-feira)

20h – Festa de Aniversário de Oeiras

Local: Palco 300 anos – Praça de Eventos

26 de dezembro 2017 – 300 Anos de Oeiras (terça-feira)

6h – Concerto de Sinos das Igrejas – Catedral de Nossa Senhora da Vitória, Nossa Senhora do Rosário, Nossa Senhora da Conceição e Sagrada Família

15h – Entrega da Reforma e Ampliação da Sede da Secretaria Municipal de Saúde

15h30 – Inauguração da Praça do Conjunto Parque Leste

16h – Entrega da Nova Museografia do Museu de Arte Sacra de Oeiras

Local: MAS de Oeiras

16h30 – Descerramento da Placa de Nomeação da Rua de Oeiras de Portugal

Local: Paço Municipal 17h – Missa em Ação de Graças Local: Igreja Catedral de Nossa Senhora da Vitória

20h – Lançamento do Livro de “De Oeiras a Oeiras, pelo Recife”, de autoria de Dagoberto Carvalho Jr.

Local: Cine Teatro Oeiras

Ascom