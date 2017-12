Agricultores comemoram produção com energia renovável na zona rural

A instalação de um poço movido a energia solar impulsionou a produção agrícola na comunidade Canto da Vereda, zona rural de Oeiras. Com apoio da Prefeitura, através da Secretaria Municipal da Agricultura, 12 membros da Associação Canto da Vereda fizeram prosperar o cultivo de milho, melancia, abóbora e hortaliças na comunidade.

Segundo os agricultores, os alimentos produzidos servem tanto para sua subsistência como para a comercialização, fonte geradora de emprego e renda para os associados.

Além da instalação do poço movido a luz solar, a comunidade adquiriu caixa d’água, tubulações e insumos. Através de uma parceria com a Coordenadoria de Fomento à Irrigação- COFIR, os agricultores receberam kits de Irrigação. “Anteriormente, o grupo já tinha sido beneficiado com um mini trator para auxiliar no preparo da área, contribuindo assim na redução de mão de obra”, coloca o secretário Juvenal Souza, informando que a Secretaria Municipal da Agricultura presta consultoria para a associação.

“Nunca esperei uma produção dessas na nossa comunidade, é algo transformador, para nós que vivemos aqui, agradecemos muito ao nosso prefeito, José Raimundo”, relata Diva, produtora rural moradora do Canto da Vereda.

“A irrigação com energia solar é um modelo de produção que será priorizado em nossa gestão, em função de ser uma fonte renovável, que temos em abundância, contribuindo assim para o Meio Ambiente”, conclui Juvenal Souza.