Abertas inscrições para Desafio de Ciclismo Oeiras – 300 Anos

A Prefeitura de Oeiras, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Semel), está com inscrições abertas para o Desafio de Ciclismo – Oeiras 300 Anos, que acontece dia 23 de dezembro, dentro das comemorações do tricentenário da cidade.

As competições têm início às 7h da manhã com uma prova de Mountain Bike, saindo da Praça das Vitórias. Às 16h, acontece uma nova prova, saindo da cidade de Colônia do Piauí com destino à Oeiras.

As inscrições acontecem na sede da Semel, no Estádio Municipal Gérson Campos, das 7h30 às 13h. Os competidores concorrem a prêmios em dinheiro.

Ascom