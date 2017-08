‘Passo à Frente’ entrega equipamentos ortopédicos em Oeiras

Com o objetivo é descentralizar os serviços de atendimento às pessoas com deficiência, a Secretaria de Estado da Saúde, juntamente com a Secretaria de Estado para Inclusão da Pessoa com Deficiência (SEID), e em parceria com a Prefeitura Municipal, realizou na manhã desta segunda-feira, 07, a entrega de equipamentos ortopédicos no Ginásio Santaninha, em Oeiras.

A entrega das peças faz parte do programa Passo à Frente, que disponibiliza cadeiras de rodas e banho, coletes, botas, palmilhas e avaliações para uso de muletas, bengalas, andadores, sapatos para pé diabético e pé congênito, além de fabricação de órteses e próteses para pessoas com deficiência.

“É um resgate da cidadania das pessoas portadoras de deficiência. É um programa que vem acontecendo, através de parceria do município com o Estado, há muitos anos. Em 2013, o projeto fez um cadastro das pessoas e levantamos as necessidades de cada um, para fazermos a entrega dos dispositivos de órtese e prótese. Em outubro de 2016, recebemos novamente a equipe do Centro Integrado de Reabilitação (CEIR) para realizar este trabalho e agora estamos culminando com a entrega do material para usuários da zona urbana e zona rural”, comenta Auridene Freitas, secretária municipal de Saúde.

Representando o governador na solenidade, a secretária estadual de Educação, Rejane Dias, destaca que as atividades do programa nos municípios evitam o deslocamento de centenas de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) para Teresina, fortalecendo o processo de descentralização e resolutividade dos atendimentos.

“O Passo à Frente veio com o objetivo de descentralizar as ações, principalmente, as oficinas de órtese e prótese da CEIR. Tanto é que já chega a quatro mil pessoas beneficiadas, desde o início do governo do Wellington Dias e aproximadamente 50 municípios já foram beneficiados”, contabiliza Rejane Dias.

O prefeito de Oeiras, José Raimundo, ressalta que a cooperação entre a Prefeitura Municipal e Governo do Estado é fundamental para o sucesso do programa. “As duas partes fazem com muito respeito e carinho ao cidadão. A Secretaria Municipal de Saúde faz esse trabalho preliminar de busca, atendimento e recepção dos usuários, que tenham a necessidade desses equipamentos. A disponibilização desses equipamentos é uma ação contínua no município, e isso acontece porque a Secretaria Municipal de Saúde tem uma equipe coesa e atuante no sentido de procurar oferecer sempre cidadania e qualidade de vida ao povo de Oeiras”, analisa o prefeito.

Necessitando de sapatos para pé diabético, Maria Paula da Silva é uma das beneficiária do Passo à Frente. “A gente não tem condição de comprar e não sabe onde encontrar. O projeto é muito bom. Evita da gente pisar num caco de vidro, numa ponta de ferro, então a gente evita de ser cortado. Com a diabetes não se brinca, ela é traiçoeira, então podendo prevenir…”, elogia Maria Paula.

Além de Oeiras, o ato contou com participação de usuários e representantes de outros municípios do Vale do Canindé – Campinas, Floresta, Santo Inácio e Simplício Mendes.

