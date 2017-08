‘Cidades Digitais’: Oeiras terá internet gratuita em espaços públicos

Oeiras está entre os 36 municípios do Piauí contemplados pelo programa do governo federal "Cidades Digitais", que tem o objetivo de ampliar o acesso aos serviços públicos e promover o desenvolvimento dos municípios brasileiros, através do acesso a uma internet rápida e gratuita.

Nesta quarta-feira, dia 09, o senador Ciro Nogueira solicitou ao ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, a liberação da primeira parcela do convênio do programa para a cidade de Oeiras.

O Cidades Digitais começou a ser implantado em Oeiras, em 2015, na gestão do ex-prefeito Lukano Sá. Através dele, a cidade receberá um total de 10 Km de fibra óptica, destinado a espaços públicos como o Mercado Municipal “Dona Lili”; o Centro Histórico, com atenção voltada para a Praça das Vitórias, e o Largo do Rosário.

Por meio da conexão, outras partes da cidade também serão beneficiadas, como a Praça Zé de Helena, no Bairro Jureminha; secretarias municipais e a região do Uberaba, que tem se tornado uma referência na edificação de centros educacionais, após o estabelecimento do campus do IFPI.

De acordo com o prefeito José Raimundo, a implantação do Cidades Digitais é um marco para o município, pois fomenta o desenvolvimento econômico e social, favorecendo a inclusão digital e contribui para a redução das desigualdades sociais, promovendo a autonomia tecnológica dos oeirenses.

Ascom