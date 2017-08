Notícias Nazária

Vereadores e autoridades reuniram-se nesta quarta-feira (1º), em sessão conjunta, na Câmara de Vereadores do município de Nazária, para celebrar o início do ano legislativo e assistir à leitura da mensagem anual, realizada pelo prefeito da cidade Osvaldo Bonfim. No texto, o chefe do executivo municipal expôs as projeções das ações para os próximos meses de sua gestão. A cerimônia foi conduzida pela vereadora Creane de Sousa da Silva Araújo, presidente da Câmara de Nazária.

Segundo o prefeito Osvaldo Bonfim, o ano de 2017 deve marcar a soma de. “Na abertura do ano do Legislativo trouxemos a mensagem do executivo municipal, mostrando a nossa atual realidade e o esclarecimento para os vereadores e vereadoras da situação do município. Não tenho dúvidas que este ano será marcado pela soma de esforços, pois temos um grupo forte e com muita vontade de trabalhar pelo desenvolvimento do município. A união será a tônica de nossa gestão”, ressaltou o prefeito.

A abertura do ano Legislativo no município contou também com os vereadores Elias do Peixe (PRP), Francisca de Araújo Lima, irmã Francisca (PP), Herbert Alencar de Almeida, o Careca (PT), José Ribamar Gomes, Ribamar da Bananeira (PR), Lourival Bispo Cardoso (PDT), Marcelo Ribeiro de Carvalho (PDT), Marinalva de Sousa Vieira (PRP)e Plínio Augusto da Silva Dumont Vieira (PSB).