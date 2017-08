Realizada a IX Conferência Municipal de Assistência Social

A Secretária de Assistência Social realizou nos dias (20 e 21/07) IX Conferência Municipal de Assistência Social com o tema "garantia de direitos no fortalecimento do SUAS".

Sistema Único de Assistência Social com a palestrante, Dilma Campos tratando sobre os assuntos referente as novas propostas para o município de Lagoinha do Piauí, seguindo de debates, organização dos grupos para análise e eleições de delegados.

Nesse evento teve a participação da população, autoridades, prefeito Dr. Alcione dentre outros. O encerramento deu-se pelo recebimento das avaliações escritas e entrega de certificados.

