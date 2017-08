Programação festiva marca Festejos de Santa Ana em Lagoinha

Entre os dias 17 e 26 de julho, o município de Lagoinha do Piauí (distante 91 km de Teresina) comemora os festejos de Santa Ana. Este ano, as festividades religiosas seguiram durante todos os dias com missas, novenas, terços, leilões e procissão.

O DIA esteve na noite desta terça-feira (25) acompanhando de perto a programação da última noite dos festejos que contou com vasta programação festiva e cultural, realizada com o apoio da Prefeitura do município.

Após a missa, milhares de pessoas prestigiaram os shows com as bandas João Veloso e Léo Cachorrão, que levaram repertórios de sertanejo universitário e forró. A festa foi realizada com segurança e tranquilidade, sem o registro de graves ocorrências.

Em entrevista, o prefeito Dr. Alcione Viana, citou a satisfação em poder contribuir com as festividades. “A prefeitura sempre tem buscado contribuir com estes eventos populares do nosso município, em dezembro teremos uma festa ainda maior que é o aniversário da cidade. Mas hoje, estamos promovendo este momento festivo para incentivar a economia do município”, explicou.

O gestor informou ainda que, paralelo as programações religiosas, a cidade oferece programações educativas e esportivas que são realizadas pelas equipes da gestão. “Trazer a população e envolve-la nessas atividades é de grande importância, isso faz com que este festejo que é muito importante, cresça ainda mais”, frisou.

Fotos: Geysa Silva

Geysa SilvaGeysa Silva