Governo do Estado construirá adutora em Jaicós

Antes de viajar ao Canadá, o governador Wellington Dias autorizou processo de licitação destinado à construção de um sistema adutor para captar água na barragem Poço de Marruás, no município de Patos do Piauí, a fim de abastecer o município de Jaicós. A obra está orçada em mais de R$ 57 milhões e deve ser executada com recursos do Orçamento Geral da União, com contrapartida do Governo do Estado.

O secretário de Governo, Merlong Solano, que defendeu a execução do projeto, afirma que o sistema deve atender a sede do município e as comunidades rurais Morcego e Saco da Ema. “O governador foi sensível à situação crítica pela qual passa a população de Jaicós, em decorrência da seca”, afirma.

“Enfrentamos uma situação dramática no município. Essa adutora é uma reivindicação antiga da população jaicoense”, afirma o engenheiro agrônomo Clébio Coutinho.

Em janeiro deste ano, a vereadora Sirlene Lopes encaminhou requerimento ao governador pedindo urgência no atendimento do pleito, endossado pelo presidente do Diretório municipal do Partido dos Trabalhadores, Deoclécio Barros.

Com 18 mil habitantes, Jaicós está localizado no semiárido, há 365 km da capital. O município teve situação de emergência decretada em janeiro deste ano e, em junho, um novo decreto estadual determinou o uso consciente da água.

