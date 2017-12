Voluntários realizam o 'Natal sem fome' para famílias da cidade e do interior

Mobilizando-se para conseguir uma casa para um pai de família carente, os voluntários da campanha ‘Por um lar a Anchieta’ se sensibilizaram também com a situação financeira pela qual passam os vizinhos do gari que perdeu uma filha, vítima de afogamento. Foi então que esses mesmos voluntários lançaram a campanha ‘Natal sem fome’, visando a atender mais pessoas do município de Itainópolis.

Contando com a ajuda do pastor Eli Carvalho e de jovens integrantes da Igreja Evangélica Salvos em Cristo, o grupo de voluntários cresceu e saiu pelas ruas da cidade nesta sexta-feira (22) angariando alimentos para ser distribuídos a famílias do Morro Valentim Dantas, dos bairros Matadouro e Nova Descoberta e ainda de localidades da zona rural.

Quem também se solidarizou com a campanha foi Alex Viana, um dos donos da rede de lojas Armazém do Povo. O empresário doou dez cestas básicas, as quais, juntas com os donativos arrecadados pelos voluntários, beneficiaram um total de trinta famílias, tanto da cidade quanto do interior.

As cestas básicas foram entregues no sábado e no domingo, véspera de Natal.





Fotos: Anderson Monteiro, Tamires Carvalho, Eli Carvalho e Euvandro Pessoa

Anderson MonteiroAnderson MonteiroAnderson Monteiro