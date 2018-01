Por um lar a Anchieta – igrejas cristãs se juntam para uma causa social

Uma corrente de solidariedade. Assim se define o momento mais importante da campanha ‘Por um lar a Anchieta’.

A primeira sexta-feira do ano foi marcada por um show gospel, realizado no Ginásio Poliesportivo de Itainópolis, com o objetivo de arrecadar fundos para a construção de uma casa destinada à família de Janaína, uma criança de sete anos que morreu afogada em dezembro do ano passado.

A ideia surgiu depois que, visitando a família, a população tomou conhecimento das condições em que o gari, pai de Janaína, vive em uma pequena casa com sua grande família. Então, o que a princípio era para ser apenas arrecadação de donativos se tornou o projeto de uma casa não grande, porém mais digna.

O mesmo grupo de voluntários que se propôs a ajudar Anchieta se comoveu também com a situação dos vizinhos do gari. Foi então que estenderam o gesto de solidariedade, criando a campanha‘Natal sem fome’, através da qual arrecadaram alimentos e distribuíram para mais de trinta famílias, da cidade e do interior.

Todas essas ações foram divulgadas na Internet e, a partir daí, várias pessoas abraçaram a causa e começaram a contribuir, doando dinheiro, material de construção, o terreno onde será construída a nova residência da família e até mesmo a planta da casa.

O show realizado na noite de ontem (05) foi iniciado com um momento de oração, conduzido pelo pastor Eli. Depois, Paulo Poeta, de Jaicós, recitou de uma poesia de cordel de sua autoria. Em seguida, houve apresentação de uma peça e de uma dança – cujo tema foi a vida – e também o espetáculo musical, comandado por bandas das igrejas de Itainópolis e de outras cidades.

No evento, de mais de trezentos espectadores, apresentaram-se: Larisse & Banda; Tony & Gleyce (de Novo Oriente); Banda D3; Banda Atitude de Louvor (de Jaicós), com participação de Rauenne Sousa; Cícero Augusto e Banda Shalon. Esta última, encerrou sua participação fazendo uma oração pela família de Anchieta, que ficou cercada pelo público, o qual formou uma corrente humana nas laterais da quadra.

As igrejas envolvidas nessa maratona de solidariedade foram: Igreja Evangélica Salvos em Cristo, Assembleia de Deus, Assembleia de Deus Palmeiras de Goiás e Igreja Católica. Entretanto, ali não havia distinção de denominação religiosa, pois naquele momento todos professaram uma só fé, uma só crença: a caridade fraterna.

O púbico era de diversas faixas etárias, e, além dos itainopolenses, prestigiaram o evento pessoas de Isaías Coelho, Vera Mendes, Jaicós e Picos.



No total, foram arrecadados no show cerca de dois mil reais, valor suficiente apenas para começar. Por isso as arrecadações continuam.

A equipe organizadora deve se reunir nos próximos dias para discutir o início da obra.

Quem ainda quiser contribuir com a campanha deve se dirigir ao Correio ou a qualquer agência do Banco do Brasil e fazer seu depósito na seguinte conta:

Agência: 0254-2

C/P: 41.383-6

Variação: 51

Favorecido: Lucas Ferreira de Azevedo

