População de Itainópolis realiza campanha em prol da família de Janaína

Na sexta-feira (01), um grupo de crianças tomavam banho em um rio quando uma delas começou a se afogar. Na tentativa desesperada de salvar o irmão mais novo, a pequena Janaína, de sete anos, foi quem morreu. Veja: http://www.portalodia.com/municipios/itainopolis/crianca-de-7-anos-morre-afogada-no-rio-itaim-310212.html

A perda que teve a família de Anchieta (pai da menina) foi motivo para a população tomar conhecimento da situação financeira do gari e das condições em que vivem sete pessoas em um casebre de três cômodos e sem banheiro. Foi então que alguns jovens se mobilizaram e lançaram a campanha “Por um lar a Anchieta”, cujo objetivo, a princípio, era conseguir um terreno e construir nele uma casa, para que a família da pequena Janaína tenha um lar onde viva em condições mais decentes.



Essas mesmas pessoas estiveram ontem (06) na casa de Anchieta, para expressar sua solidariedade à família enlutada e anunciar-lhe a ajuda que pretendem dar. Eles observaram, inclusive, um pequeno pedaço de chão no morro Valentim Dantas, no qual Anchieta já fazia planos de construir uma casinha, já que aquela onde ele mora é cedida.

No entanto, antes mesmo de a campanha ser lançada oficialmente, o comerciante Tiago Alencar doou um terreno de 240 m2, situado a um quilômetro a partir da saída da cidade em direção ao Barroso. Os jovens agora tentam captar recursos para a construção do novo lar de Anchieta e sua família. Para tanto, planejam pedir doações a comerciantes e à população em geral. Além disso, estão organizando também um show de músicas religiosas, previsto para o dia 05 de janeiro, às 19h00, no ginásio poliesportivo.

As atrações que já estão confirmadas até agora são: a dupla Tony & Gleyici, de Novo Oriente; a cantora Larisse Sousa; as bandas Atitude de Louvor, de Jaicós; D3, Shalon e Cícero Augusto & Banda, de Itainópolis. Este último, já até doou cem CD’s para serem vendidos para ajudar na campanha. Quem quiser adquirir, já pode entrar em contato com ele, através do telefone 89 99420-6147.

Um outro grupo de pessoas também estava se mobilizando em prol da mesma causa. Após Tiago Alencar anunciar a doação do terreno, os dois grupos tomaram conhecimento das ações um do outro e resolveram se unir, numa espécie de corrente do bem.



O internauta interessado em contribuir com qualquer quantia, ainda que seja apenas R$ 1,00, pode depositar nas seguintes contas:



BANCO DO BRASIL

Agência: 0254-2

Variação: 51

Conta Poupança: 41.383-6

Favorecido: Lucas Ferreira de Azevedo



CAIXA ECONÔMICA

Agência: 0629

Operação: 023

Conta Poupança: 45147-2

Favorecido: Anderson Antonio Monteiro



