Obras de asfaltamento são iniciadas de Picos a Itainópolis

Depois de uma série de protestos da população e reivindicações de lideranças políticas – desde agosto do ano passado –, tiveram início nesta terça-feira (03) as obras de recuperação da PI 245 – trecho que liga Itainópolis a Picos.

A empresa responsável pela reforma é a construtora Hidro, e a previsão é que o serviço seja de qualidade, já que houve um adicional sobre o valor licitado, o qual, a princípio, era de 9 milhões de reais para um tapa-buracos.

Segundo as informações mais detalhadas que pudemos apurar, a obra não será interrompida nem mesmo no período chuvoso e deverá ser concluída até março do ano que vem, pois o tempo estimado para sua execução é de cinco meses.







Anderson Monteiro