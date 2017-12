O Objetivo agora é Instituto Educacional Diógenes Santos

O Colégio Objetivoencerrou suas atividades definitivamente este ano. Mas no mesmo endereço vai funcionar o Instituto Educacional Diógenes Santos. A nova escola, que vai oferecer Ensino Fundamental I, do 1º ao 5º ano, surge como alternativa para os pais que desejam proporcionar o ensino da rede particular aos filhos, mas que sentiriam pesar no orçamento despesas com mensalidades e transporte, caso os matriculassem em escolas de Picos.

As matrículas já estão sendo feitas pela diretora da nova instituição de ensino, Marilene Santos, em sua residência, situada na Av. Tancredo Neves, nº 216, em frente à Moto Peças Vera.

O valor da matrícula é de R$ 120,00, e o prazo para sua realização é até o dia 10 de janeiro. Já o valor da mensalidade é de R$ 200,00, e o início das aulas está previsto para o dia 05 de fevereiro.

Anderson MonteiroAnderson MonteiroAnderson Monteiro