Grupos de direita se reúnem em palestra da Dr.ª Rubenita e Fábio Sérvio

Estiveram em Picos, no último sábado (16), a advogada Rubenita Lessa e o empresário Fábio Sérvio, a fim de ministrar uma palestra sobre os princípios em que se fundamenta a filosofia política dos partidos de direita, com a qual se identifica o pré-candidato a presidente da República Jair Bolsonaro, atual deputado federal pelo Rio de Janeiro.

Coordenadora dos movimentos ‘Brasil sem Aborto’ e ‘Brasil sem Drogas e representante da Rede Nacional Pró-Vida e Pró-Família no Piauí, Rubenita é secretária geral do Patriota, partido do qual Fábio Sérvio é presidente no Piauí. Ambos são, portanto, os principais apoiadores de Bolsonaro no estado.

No entanto, o evento não foi promovido pelo partido, mas por populares que compõem a Direita Picos, como eles se denominam. O evento, portanto, foi de ativismo, e não partidário.

Foi no auditório do Entre Rios Hotel que dezenas de pessoas, incluindo itainopolenses, estiveram presentes para assistir à palestra.

O primeiro a fazer uso da palavra foi o empresário, diretor presidente do jornal Diário do Povo, Fábio Sérvio, que classificou a política do Piauí como governada toda pela esquerda e se disse perseguido pelo governador Wellington Dias, o qual já processou o empresário por três vezes, após seu jornal ter denunciado irregularidades do atual governo.

Sérvio fez outras denúncias contra o Governo Estadual e disse que o Piauí é o último reduto do Partido dos Trabalhadores. “Se Wellington Dias perder no Piauí, o PT está derrotado no Brasil”, conclui.



Em seguida, foi a vez de Rubenita Lessa fazer sua explanação, iniciando com um breve relato sobre sua carreira profissional e política, que seguiu com a apresentação dos valores conservadores que norteiam a política como deve ser e que caracterizam o perfil do deputado Bolsonaro.

Para ilustrar os pontos apresentados, a advogada ativista exibiu fotos dos movimentos que ela protagoniza em Teresina, Brasília e Rondônia.

Ao final da palestra marcada pelo tema ‘Bolsonaro’, houve sessão de fotos com Rubenita e Fábio Sérvio, ambos calorosamente aplaudidos pelo público e entrevistados por diferentes veículos de comunicação.

Foi também no encerramento que aconteceu a manifestação da plateia, a qual gritou palavras de ordem, tais como: “huh, é Bolsonaro”, “um, dois, três, quatro, cinco, mil, queremos Bolsonaro presidente do Brasil” e “a nossa bandeira jamais será vermelha”.





Por fim, ministrantes e participantes fizeram carreata saindo do hotel, passando pela Av. Severo Eulálio e finalizando no shopping.

Confira parte da entrevista concedida por Rubenita Lessa:

“O que o partido pretende e vai fazer é trabalhar nas cidades na instalação de seus comitês, de seus diretórios municipais, trabalhando uma articulação inclusive para 2018, tendo em vista que vamos ter eleições.

Em relação do movimento [de direita], ele está estruturado em pequenos grupos de voluntários, de pessoas que se identificam num enquadramento político de direita conservadora. Nós somos conservadores. Nós somos a favor da vida, desde a concepção; somos contra o aborto; nós somos a favor da família; contra a ideologia de gênero. Nós defendemos o direito do cidadão de se autodefender; somos contra o Estatuto do Desarmamento...

Então, esses grupos todos são pessoas voluntárias em Picos, Itainópolis, Simões... são várias cidades que integram a região, [com pessoas] que se identificam com as pautas de direita e que apoiam, sobretudo, Jair Bolsonaro, porque veem nele o seu representante político maior no Brasil.

A adesão ao movimento tem sido muito boa. A gente tem visto a cada dia que passa as pessoas se identificarem com os princípios do conservadorismo. As pessoas em geral são pessoas conservadoras. O nordestino é conservador e verifica que Jair Bolsonaro é essa pessoa que se vê representada em uma quebra de paradigma; é um parlamentar de sete mandatos que nunca se envolveu com corrupção.

A gente vê, desde 2013, essa indignação do brasileiro, e temos encontrado isso também no Piauí. E a aceitação ao movimento de direita tem sido muito boa, porque as pessoas estão se identificando com os direitistas conservadores.

[...] Pode ter certeza que nos 224 municípios do Piauí nós vamos ter esse movimento de direita organizado. É uma meta que eu tenho particularmente, como ativista da direita do Piauí. E verificar sobretudo entre os jovens quem é essa moçada que tem sangue no olho, que tem vontade de mudar sua realidade local.”

Perguntada sobre os partidos com os quais o Patriota pode firmar alianças para defender a candidatura de Bolsonaro, Rubenita disse que não pode ainda se posicionar em relação a isso. Mas adiantou que no estatuto do Patriota há cláusulas que impedem alianças com partidos de esquerda, o que para ela nem era preciso estar escrito, visto que as ideias entre os dois lados não são afins.



Anderson Monteiro