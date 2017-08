Estúdio fotográfico realiza promoção de ensaio para itainopolenses

O Studio 2 Picos está oferecendo um ensaio fotográfico totalmente grátis para a garota que enviar a foto com mais originalidade. E a cidade contemplada com a promoção foi Itainópolis.

Para ganhar um book com 20 fotos, tamanho 15 x 21, as concorrentes deverão enviar uma foto sua via direct no @studio2picos, Instagram, e informar seu telefone para contato, se preferir.

A promoção é válida apenas para mulheres que tenham entre 15 e 25 anos. (As menores de 18 anos precisam ter a autorização por escrito dos pais.)

A escolha da vencedora se dará mediante avaliação dos seguintes critérios: pose, postura, ambiente, sensualidade, expressão facial e filtro.

A vencedora do concurso poderá também optar por fazer o ensaio em Itainópolis ou em Picos.

O prazo para envio da foto é até o dia 10 de agosto. As interessadas poderão obter mais informações através do WhatsApp 89 98805-9194.

Wilson GonçalvesAnderson MonteiroAnderson Monteiro