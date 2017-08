Deputado Mainha fala do asfaltamento das ruas de Itainópolis

Nesses últimos dias, foi divulgada na internet a notícia de que o governo estadual implementará recursos em asfaltamento de ruas e avenidas em 34 cidades do entorno de Picos. Entre essas cidades está Itainópolis.

O Portal O Dia conversou com o deputado federal Mainha (PP), que, direto de Brasília, prestou mais esclarecimentos acerca do assunto.

Mainha informou que se trata de um investimento o que a Secretaria Estadual de Transporte está fazendo em diversas cidades do Piauí, com recursos oriundos de um empréstimo feito pela Caixa Econômica Federal, banco cujo presidente nacional é Dr. Gilberto Occhi, indicado pelo Partido Progressista, mesmo partido que indicou o Secretário de Transportes do Piauí, Dr. Guilhermano, com quem Mainha se reuniu ontem (20) para pedir a priorização do serviço nas ruas de Itainópolis, visto que, nessa primeira etapa, não será possível concluir a obra em todas as cidades contempladas. Para o deputado, o fato de o secretário ser seu correligionário ajuda na aquisição imediata do benefício.

Foram anunciados três quilômetros de pavimentação asfáltica para Itainópolis, medida que é apenas um parâmetro. A metragem exata só se terá depois de feita a licitação, a qual deve ocorrer já em agosto – explica o deputado –, que solicitou uma quantidade maior de asfaltamento para sua cidade. Os trabalhos devem ocorrer cerca de sessenta dias após a referida licitação.

As obras nem se iniciaram, e já surgiram questionamentos sobre a falta de rede de esgoto, dos serviços da Agespisa e também da urgência na reforma da pista que liga Itainópolis a Picos. Interpelado sobre isso, Mainha levanta algumas vantagens de se ter ruas e avenidas asfaltadas, tais como a valorização dos imóveis e a qualidade do tráfego de veículos.

Levantada a questão, Mainha analisa a possibilidade de se fazer rede de esgoto em Itainópolis. Ele disse o seguinte: “É claro que o saneamento básico é importante! E nós vamos poder, futuramente, fazê-lo em Itainópolis. É uma obra cara, que o município não pode fazer. É uma obra que o Governo Federal precisa fazer. Mas para isso, precisa de uma ação parceira. Eu, como deputado federal, posso, através da Codevasf ou da própria Funasa, tentar colocar no orçamento o saneamento básico da cidade de Itainópolis. Mas isso requer, no mínimo, uma comunicação com o município, para que haja elaboração de projeto e todo um procedimento necessário para que se realize a obra”.

O deputado federal considerou ainda que existem possibilidades de trazer mais recursos para sua cidade, desde que haja uma sintonia com o prefeito. “Nós temos condição de fazer muito investimento em Itainópolis, mas é preciso a boa vontade e a parceria do município, porque se o prefeito disser até que não quer a obra, ele pode impugnar o serviço. Mas além de querer, ele precisa também fazer projeto, que é competência do município. (...) Agora, nenhuma cidade do Piauí recusou asfalto. Eu não creio que Itainópolis seria a primeira a recusar.” Declarou Mainha em relação aos questionamentos da população.

Com relação à restauração da PI 245, o legislador afirma que essa obra é mais urgente do que qualquer outra em Itainópolis. O deputado esteve em Teresina esta semana e foi até o Departamento de Estradas e Rodagens, para cobrar, mais uma vez, ao diretor do órgão a execução do serviço. “Fui ao DER e tive uma reunião demorada com o Castro Neto. As pessoas estão aflitas, e com razão. Todos os movimentos, todas as reivindicações, todas as críticas que estão sendo feitas, estão sendo feitas com razão, porque já esperamos muito essa estrada. Mas eu tenho conversado sempre com o governador. Estive em Floriano há vinte e um dias, e o próprio senador Ciro Nogueira também cobrou do governador essa questão do asfalto.” Ponderou o deputado.

A outra medida tomada pelo governador do Estado foi fazer uma nova licitação, segundo nos informou Mainha. “Fato novo é que, em reunião que tive com Castro Neto, falei com Paulo, que é o empreiteiro dono da Hidros, e ele resolveu aceitar fazer a obra. Está apenas aguardando uma licença ambiental, que é necessária para a aquisição da indústria de asfalto, que ele vai montar na região de Picos.”

Mainha evita falar em prazo, para se eximir da responsabilidade, caso as datas apresentadas não sejam cumpridas. Ele, porém, garante que nunca deixou de cobrar a construção do asfaltamento até Picos. Cobrança que, segundo ele, é feita tanto ao governador quanto ao DER, como também às construtoras licitadas. O deputado diz que agora está no encalço da Construtora Hidros, para que ela, de fato, realize a obra. “O que me alegra com isso é saber que a Hidros é uma construtora de grande porte e que ele [Paulo, dono da construtora] vai poder pegar a obra e fazer rápido. Não é uma construtora que fica dependendo de pagamento de governo, podendo correr o risco de parar a obra. Ele tem capital e tem capacidade de, de uma vez só, começar e terminar de fazer. (...) Eu, pessoalmente, acredito que essa obra é finalizada ainda este ano”, conclui.



Deputado Mainha