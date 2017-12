Como saber se uma faculdade é ou não reconhecida pelo MEC?

Nos últimos anos, tem sido grande a procura por Instituições de Ensino Superior particulares. Também tem crescido muito o número das IES que oferecem mensalidades por um valor acessível.

Mas como saber se a universidade tem ou não a chancela do Ministério da Educação?

Tome o nome da instituição e siga o passo-a-passo seguinte, pesquisando diretamente no portal do MEC.

1) Acesse: www.mec.gov.br e, em seguida, escolha a opção “PORTAL DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO”.

2) Desça a página até a guia “IES” e clique nela.

3) Aberta a guia, escolha a opção “Instituições de Ensino Credenciadas”.

4) Role a página até o link “consulte a página do e-mec”. Clique nele.

5) Na guia “Consulta Textual”, clique na setinha do primeiro campo e selecione a opção “Nome ou Sigla”.

6) No segundo campo, digite o nome ou a sigla da faculdade que você está pesquisando; e no terceiro campo, digite o código que aparece ao lado. (Caso o código não esteja claro, clique em “Trocar imagem” e espere que um novo código apareça com maior nitidez.)

7) Clique em “Pesquisar”, e o nome da universidade vai aparecer abaixo.

8) Caso a Instituição de Ensino não tenha credenciamento do MEC, abaixo aparecerá a informação “Nenhum registro encontrado”.

