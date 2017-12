Clube Fim do Mundo promove o Balança Itainópolis

Mais duas grandes festas prometem agitar o fim de ano em Itainópolis, porque Andrei do Paredão e Cícero Produções estão promovendo o Balança Itainópolis, evento que traz para a cidade dois shows musicais.

Neste domingo, dia 24, acontece o Show de Natal, com Erika Diniz e Fafá Santana. Já no sábado, dia 30, é a vez de Os Farreiros e Edson Lima, garantindo o tradicional Pré-Réveillon.

Ambos os shows acontecerão no Clube Fim do Mundo, e os ingressos podem ser adquiridos pelo preço de R$ 25,00 para homens e de R$ 20,00 para mulheres.

Interessados podem entrar em contato com Andrei do Paredão – através do telefone 89 99410-9612 – ou com Cícero Produções – pelo 89 99467-6115.



Anderson MonteiroAnderson MonteiroAnderson Monteiro