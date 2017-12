Cidadão é assassinado na própria residência em Itainópolis

Na madrugada desta quinta-feira (14), um senhor de cinquenta anos, chamado João Borges da Silva, foi assassinado na porta de casa, na localidade Baixas, zona rural de Itainópolis.

Era por volta das 2h00 da madrugada quando dois elementos chegaram em duas motos na casa de João Bosco – como era conhecida a vítima. Chamaram-no pelo nome e efetuaram seis disparos contra ele, que estava acompanhado apenas do irmão, que viu tudo e, no mesmo instante, acionou a polícia, sem dar muitos detalhes acerca das características dos homicidas e de suas motos.

O caso agora está a cargo da Polícia Civil, a qual, depois de acionada, esteve no local para fazer a perícia. A Polícia Civil, no entanto, trabalha no caso com poucas pistas. Mas para o Sargento Campos, da PM, as características do crime estão mais relacionadas a acerto de contas.



Sgt.º CamposAnderson MonteiroAnderson Monteiro