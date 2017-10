Vereadores se reúnem com Sec Estaduais de Administração e Saúde

No último dia 04 de outubro de 2017, os Vereadores Henrique Guerra (PTC), Iara de Sousa (PPL) e Claudio (PHS), foram até Teresina para se reunirem com os Secretários Estaduais de Administração Francisco José Alves da Silva (Franzé) e de Saúde, Florentino Alves Veras Neto, acompanhados da Secretária Municipal de Saúde de Gilbués, a Sra. Anne Karoline Benvindo Tavares, que apresentaram as condições em que se encontra a Saúde no Município, bem como do Hospital Areolino Mascarenhas.

Com a reunião, foi garantido pelos Secretários Estaduais, o retorno do repasse para o Hospital do Município, retomando a parceria Estado/Município, bem como a garantia de convênios na área da Saúde, e ainda um kit para a sala de fisioterapia e dois kits UBS, compostos por equipamentos básicos para postos de saúde.

Ainda na mesma data, os vereadores tiveram a oportunidade de se reunirem, com o Presidente da FUNDESPI (Fundação Estadual de Esportes), Paulo Cezar de Sousa Martins, que pediu uma maior interação entre a Secretaria Municipal de Esportes de Gilbués, no sentido de buscar recursos e estabelecer parcerias.

Câmera Municipal/Jênerson Gonçalves da SilvaHenrique GuerraHenrique Guerra