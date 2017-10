Vereador Henrique Guerra solicita melhorias na estrutura de escola da zona rural

Na sessão realizada em 20 de setembro de 2017, a 875ª Sessão Ordinária, foram apresentados quatro requerimentos pelo vereador Henrique Guerra e todos foram aprovados pela casa.

A Câmara Municipal de Gilbués, iniciou a Legislatura 2017, com muitas demandas com os mais diversos pedidos, sendo a maioria de ordem de infraestrutura para o Município. Os requerimentos aguardam uma resposta do Poder Executivo da cidade.

Em um dos requerimentos o Vereador solicita reforma da Escola Municipal Domingos Julião, situada na comunidade Cabeceira do Rio, e justifica que a escola necessita de reforma urgente, em visita a escola Domingos Julião foi visto de perto os problemas que a escola enfrenta.

A estrutura física da escola está comprometida, são tetos apodrecidos; paredes rachadas ou caindo, banheiros sem condições de uso, salas sem portas e carteiras insuficientes. O bebedouro, que fica disponível para as crianças é insalubre. Esse é o triste retrato da escola que atende às crianças da comunidade.

http://www.gilbues.pi.leg.br/processo-legislativo/requerimentos/requerimentos-vereador-henrique-guerra















Henrique GuerraHenrique GuerraHenrique Guerra