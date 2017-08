Vereador Henrique Guerra realiza visita a fundação Valter Alencar

No último dia (19), o vereador Henrique Guerra (PTC) do Município de Gilbués-PI, esteve na fundação Valter Alencar juntamente com Deputado Henrique Rebelo, na ocasião o vereador teve a oportunidade de conhecer as ações sociais desenvolvidas pela entidade, que há 25 anos vem servindo a população do Piauí.

O Deputado Henrique Rebelo relata que a rotina da Fundação Valter Alencar é servir diariamente a população piauiense promovendo ações nas áreas educacional, saúde e cidadania as pessoas carentes, E faz questão de receber e atender as famílias que buscam nossos serviços e são prontamente assistidas com nossos benefícios e auxilio social.

Fundada pelo Deputado Henrique Rebelo, em homenagem ao seu avô Dr. Valter Alencar, em 14 de dezembro de 1992, para servir a população carente deste Estado.

