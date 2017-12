Vereador Henrique Guerra protocola ofício à Eletrobrás e solicita melhorias

No último dia (07) o vereador Henrique Guerra (PTC), realizou visita a sede da Eletrobrás em Teresina-PI, e protocolou oficio solicitando retomada do programa luz para todos para a zona rural do município, e solicitou providências urgentes com relação as deficiências apresentadas pela empresa na prestação de serviços ao Município de Gilbués Piauí.

O que motivou o Vereador a protocolar este ofício, foram as reivindicações dos morados da zona rural de Gilbués, onde grande parte vivem sem energia elétrica em suas propriedades, os constantes apagões que tem ocorrido no Município trazendo transtornos e prejuízos a população, bem como facilitando ações marginais no Município.

O vereador pede maior agilidade no atendimento.





