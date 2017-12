Vereador Henrique Guerra participa de jogo beneficente em Gilbués

O vereador eleito em Gilbués-PI, Henrique Guerra (PTC), participou na sexta-feira (01), do 2° jogo beneficente no município de Gilbués-PI.

O jogo, que aconteceu no estádio Municipal, contou com a presença dos times, Gilbués Master, Amigos do MG e Veteranos de Corrente. Em seguida foi realizada uma grande festa beneficente no clube verdão com as bandas Mania show e forró do MG.

De acordo com o vereador, o evento que contou com a presença de grande parte da população e com equipe de cidade vizinha, teve como objetivo arrecadar alimentos para realização do Natal Solidário, que a dois anos acontece no município.

Os atletas se mostraram interessados em ajudar o município de Gilbués. O vereador parabeniza o idealizador do evento Magayver Guerra.

