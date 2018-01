Vem ai o 5° aniversário da Revista Acontece, com um mega baile de carnaval

O 5 aniversário da Revista Acontece, com um mega baile de carnaval, no espaço vip, em Monte Alegre do Piauí, neste domingo (11) de carnaval a partir das 13:00 horas.



Há animação ficará por conta da banda Mania Show e paredões de som.



Venha comemorar conosco na compra do ingresso você terá direito a:

camiseta personalizada para os 100 primeiros pagantes

open bar

copos personalizados

Henrique GuerraHenrique GuerraHenrique Guerra