Vem ai o 15° Bolão de Vaquejada do Parque União

Convidamos a todos para abrilhantar mais ainda a tradicional festa de vaquejada do parque Parque União nos dias 12,13 e 14 de Janeiro de 2018. Estamos esperando todos de portas abertas, Parque União localizado no município São Gonçalo do Gurgueia-PI, na comunidade macacos.

Premiação: 7 Mil

Dia 13 Grande festa com a banda Forró Topado

Dia 14 Domingueira do Vaqueiro com Tetezinho e Forrozão Perfil 10

Henrique Guerra