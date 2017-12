VEM AÍ AMNÉSIA FEST

Sábado dia 16 de Dezembro AMNÉSIA FEST

Se eu não lembro não fiz, a festa ficará por conta da melhor arrochadeira do Sul do Piauí, TETEZINHO E CIA.

Será na casa de Shows Verdão às 22:00 horas.

E não para por aí, Durante a festa haverá sorteios de dois combos de whisky

e ingresso para o show de Mastruz com Leite.

Não fique de fora e venha curtir suas férias na melhor arrochadeira do sul do Piaui.

