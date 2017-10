UESPI oferece mais de 1.500 vagas para cursos de extensão

A Universidade Estadual do Piauí por meio da Pró-Reitoria de Extensão, Assuntos Estudantis e Comunitários – PREX divulga a abertura das inscrições para os Cursos Livres de Extensão em Língua Estrangeira e LIBRAS para o 2º semestre letivo de 2017. Ao todo, estão sendo fertadas 1.510 vagas para os cursos nos campi e núcleos de Teresina, Água Branca, Barras, Campo Maior, Floriano, Corrente, São Raimundo Nonato e União.

As matrículas para novos alunos e veteranos serão realizadas nos campi e núcleos da UESPI onde serão ofertados os cursos, no horário de 8h às 13h, nos dias 16, 17 e 18/10/2017. Será cobrada uma taxa única semestral no valor de R$ 120,00 (Cento e vinte reais). Os interessados deverão confirmar sua vaga através da ficha de matrícula com pagamento da taxa e entrega da documentação solicitada no edital. Para cada curso ofertado serão disponibilizadas 10% das vagas gratuitamente para servidores efetivos da UESPI.

Confira o edital para mais informações.

