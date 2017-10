UESPI de Corrente registra aprovação antecipada na OAB de 14 acadêmicos

Quatorze acadêmicos do 10º Bloco do Curso de Bacharelado em Direito da Universidade Estadual do Piauí (UESPI), Campus Dep. Jesualdo Cavalcanti, foram aprovados na segunda fase do XXIII Exame de Ordem Unificado da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), um índice de causar inveja às melhores universidades. O resultado preliminar foi divulgado na tarde desta terça-feira (10) pela Fundação Getulio Vargas (FVG).

De acordo com o coordenador do curso, Abgail Guerra, dos 42 estudantes da turma apenas a metade realizou a prova, sendo 14 destes aprovados. “O restante passaram na 1ª Fase e vão fazer no próximo exame a repescagem. É de fato uma grande conquista para esses alunos”, comenta o professor.

Os bacharéis podem entrar com recurso entre as 12h desta quarta-feira (11) e as 12h de sábado (14), no horário de Brasília.

Foram aprovados Clayton Ribeiro Assis, Eder Ribeiro Belisario, Graciela Santa Barbosa Ribeiro, Ivnna Lenarra Rodrigues de Souza, Joane Lobato do Amaral, Kananda Inês Rodrigues da Cunha, Leandro Brito Souza Louzada, Lucas Pereira Campos, Maria Izadora Farias de Carvalho, Marielte Fernandes da Silva, Natália de Nazaré de Brito Medeiros, Reinadson Rocha Dias, Thiago Lustosa de Souza da Cunha e Tulio Ribeiro Alves

Aos aprovados o coordenador comenta. “Parabéns a todos esses futuros advogados, que Deus e a Ética sigam seus passos e suas ações. Aos demais, que tentaram e não conseguiram, não se desesperem e nem se frustrem, pois lembrem-se é um exame que se realiza três vezes ao ano... Boa sorte e parabéns a Turma do 10° Bloco pela conquista antecipada”.

Portal CorrenteHenrique GuerraHenrique Guerra