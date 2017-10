Três cidades do Piauí registram as maiores temperaturas do Brasil

Na última quarta-feira, 04, três cidades do Piauí registraram maior temperatura no Brasil.

Em Esperantina, Gilbués e Oeiras, os termômetros ficaram acima dos 40ºC. Na lista divulgada por Climatempo, aparecem ainda as cidades de Floriano e Bom Jesus.

Climatempo informa ainda que as maiores temperaturas do país vem sendo observadas no Nordeste, desde o início deste mês, em especial nos estados do Piauí, Maranhão e Bahia.

Isso por conta de uma forte massa de ar seco, que predomina sobre a região, dificultando a formação de nuvens de chuva.

O céu permanece durante todo o dia com pouca ou quase nenhuma nuvem.

Nesta sexta-feira (06), o cenário permanece o mesmo em todo Piauí. Ar seco, altas temperaturas, que nada de chuva.

Henrique GuerraHenrique GuerraHenrique Guerra