Time Capitão consagrou-se campeão da 1ª Copinha de Futebol Gilbueense 2017

A grande final entre as equipes Capitão x Cassiana, foi um jogo disputado e truncado, no tempo normal o jogo ficou no empate de (2) x (2), o jogo foi decidido nos pênaltis, Capitão (5) x (4) Cassiana. A equipe do Capitão saio vitoriosa, e se consagrou campeão.



Após a definição de cada categoria, acontece a entrega da premiação em dinheiro e troféu, para o campeão, vice-campeão, artilheiro e melhor goleiro.

A classificação final ficou assim:

1º lugar - Campeão: Capitão

2º lugar - Vice-campeão: Cassiana

Artilheiro: Tubão

Melhor: Goleiro Ygor

Comissão organizadora: Professores Jucilon Alves, Ricardo Barros, Vereador Henrique Guerra e João Henrique

Apoio: Vereador Henrique Guerra

Capitão campeão 2017

Vice-campeão: Cassiana

Henrique GuerraHenrique GuerraHenrique Guerra