Senador consegue recurso para a aquisição de caminhão de coleta de lixo

Senador Ciro Nogueira (PP) em parceria com o ministério da Saúde, consegui intermediar a liberação de recurso para a aquisição de caminhão de coleta de lixo para o Município de Gilbués no extremo Sul do Piauí.

O melhor método para combater doenças é a prevenção e garantir a boa limpeza das nossas cidades é fundamental nesse processo.



Os municípios contemplados nessa etapa são: Francisco Santos, Vila Nova, Fartura, Socorro, Anísio Abreu, Alvorada do Gurgueia, Cajazeiras, Santa Cruz, Pajeu, Gilbues, Marcolândia, Flores do Piauí, Nova Santa Rita, Lagoa de São Francisco, Jaicós, Floresta do Piauí, Francisco Ayres, Dom Expedito Lopes, Colônia do Gurgueia e Jardim do Mulato.

