Rodovia da morte faz mais uma vítima no Piauí; quase 40 óbitos em sete meses

Mais um acidente foi registrado no km 619 da BR-315, próximo a cidade de Cristalândia, 900 km ao Sul do Piauí. Dessa vez uma caminhonete tombou deixando uma idosa morta e seus dois filhos feridos. A ocorrência foi por volta das 10h30 desta sexta-feira (28). De acordo com dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF) a família seguia de São Paulo para Floriano.



“O acidente aconteceu após o veículo entrar numa curva. O motorista da caminhonete modelo S10 perdeu o controle da direção, saiu da pista e capotou na entrada do município de Cristalândia”, disse o inspetor Jonas Mata.

Ainda segundo a PRF, entre as vítimas estão o motorista de 36 anos, sua irmã de 50 anos, que estavam nos bancos da frente e usavam cinto de segurança e sofreram apenas ferimentos leves.

“A mãe deles de 74 anos identificada como Maria Lindalva Pereira, não usava cinto de segurança. Ela foi sacada do veiculo e faleceu no local. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Cristalândia chegou ao local rapidamente e encaminhou os sobreviventes para o Hospital em Corrente”, contou.

Devido a grande quantidade de acidentes a estrada é conhecida como ‘rodovia da morte’. Nessa quinta-feira (27) O primeiro envolveu um carro e uma moto, às 6h no km 621, em uma colisão frontal que deixou um morto. No segundo acidente, um caminhão que transportava enxofre pegou fogo no km 615 da estrada.

No dia 22 desse mês a BR-135 ficou interditada por mais de 40 horas por risco de incêndio após um caminhão carregado de diesel e gasolina tombar, causando vazamento de combustível na pista. O motorista do veículo morreu e um passageiro ficou ferido.

Ellyo Teixeira, G1 PIHenrique GuerraHenrique Guerra