Rodovia da Morte – Políticos vão invadir a BR-135

Povo cobra por solução. Chega de mortes!

A cidade de Bom Jesus será palco hoje (11/008), de uma das maiores demonstrações de atuação dos políticos do Estado do Piauí.

Estarão na cidade para fazer uma vistoria nas obras da famosa “rodovia da morte”, o governador Wellington Dias, os senadores Ciro Nogueira, Elmano Ferrer e Regina Sousa; e sete deputados federais; Marcelo



Castro, Heráclito Fortes, Júlio César, Flávio Nogueira e Assis carvalho, além do diretor nacional do DNIT, Walter Casemiro.

Nunca na história desta região se reuniu tantos representantes políticos por uma causa social.

Eles vão percorrer cerca de 45 quilômetros vistoriando as obras que estão em andamento na rodovia.

A BR 135 nos últimos meses tem sido umas das principais pautas da mídia do Piauí e nacional, devido a quantidade de acidentes ocorridos

no trecho entre as cidades de Eliseu Martins a Cristalândia, despertando a atenção da sociedade e das autoridades do Estado.

Somente nesses últimos sete meses, segundo dados da Policia Rodoviária Federal, já ocorreram 56 acidentes, resultando em 40 mortos e 80 feridos. Apenas nesta semana já aconteceram três acidentes.

A população das cidades que margeiam a BR está vivendo em estado de pânico, pois muitas famílias já perderam parentes ou amigos vítimas de acidentes automobilístico neste trecho.

Até o momento da publicação desta matéria ainda não havia sido divulgada para a imprensa local a pauta da reunião que acontecerá a partir das 10:30h, no auditório do Gurguéia Palace Hotel.

Espera-se que sejam anunciadas soluções imediatas para que mais pessoas não sejam vítimas da rodovia que mais mata no Piauí.





