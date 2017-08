Rapaz encontrado morto em São Gonçalo do Gurgueia foi assassinado

O rapaz que foi encontrado morto na última terça-feira (1) no município de São Gonçalo do Gurgueia teve como causa da morte 6 facadas no tórax. Alonis Carvalho de Sousa, de 20 anos, natural de Barreiras do Piauí, estava desaparecido desde o dia 19 de julho. Seu corpo foi encontrado por um agricultor que cortava lenha, à 200 metros da BR 135, na entrada de Barreiras.



O delegado Yure Saulo de Oliveira Aranha informou que, de acordo com as investigações, Alonis era usuário de drogas e bebida alcoólica e já tinha passagem pela polícia. “Segundo os depoimentos, todos tinham conhecimento do comportamento agressivo do rapaz. Ele não era bem visto pela comunidade”.

Aranha também relatou que a família reconheceu imediatamente o corpo, apesar do avançado estado de decomposição.

Alonis foi visto pela última vez no dia 19, quando saiu de um bar acompanhado por um homem. A polícia ainda não identificou nenhum suspeito.

