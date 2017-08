Produção de melão avança no Piauí com manutenção de vegetação nativa

Mesmo numa região considerada seca e poucas possibilidades, uma fazenda piauiense mostra que é possível fazer bonito e colher melão com qualidade. A irrigação por gotejamento é um exemplo da prática de cuidado com o solo. A água pinga somente o necessário. A vazão é controlada por estação. Existem várias instaladas em cada unidade de produção da fazenda. A energia vem da luz do sol e o sistema é de tecnologia brasileira, desenvolvida por uma empresa cearense.

“A gente controla tudo em tempo real. Nós temos uma casa de máquinas e um escritório de monitoramento. Dessa forma se algo estiver fora do padrão a gente comunica a pessoa que está naquele local para apurar o que está ocorrendo”, disse o tecnólogo Eder Elton.

A semente do melão não é plantada direto na terra. No espaço chamado de berçário são feitas as mudas. Primeiro prepara o insumo feito com fibra de coco seca, água e produtos biológicos. Depois ele descansa até atingir a umidade ideal para colocar a semente.

O insumo e a semente ficam em bandejas. A máquina faz parte do trabalho, mas as mãos e os olhos dos funcionários finalizam este processo.

As primeiras vinte quatro horas da muda de melão amarelo são dentro desta câmara de refrigeração. As outras variedades, espanhol e gália, passam dois dias. É na estufa onde acontece a germinação. As folhas com o tom de verde mais escuro são as mudas mais novas.

O mais claro é uma característica das mais velhas, mas todas ficam aqui o mesmo tempo, 14 dias. Esta gaiola cercada por tela é usada para levar as mudas até o campo. Assim se evita que qualquer ameaça chegue até lá. Durante o plantio, máquina e homem se completam. Este plástico branco colocado no solo também faz parte do circuito de proteção, evitando o contato da fruta com a terra.

A área fica coberta com o TNT (tecido especial). A planta se desenvolve e depois de 21 dias a cobertura é retirada. Acredita-se que durante este tempo a imunização aumente e a chance de uma impestação diminua.

Este cuidado é aplicado nos 826 hectares plantados com mudas de melão. A variedade amarelo toma conta da maior área, 756. A colheita acontece 65 dias depois do plantio. O padrão de qualidade de cada fruta é avaliado de várias maneiras, mas só uma confirma o que a fazenda Itaueira entende como o melhor.

Melões colhidos, agora lavados em um tanque com água e cloro. O cuidado é para não deixar passar nenhuma deformidade na casca. Só assim eles entram no setor de embalagem. Peso, cumprimento, sabor são requisitos que determinam o destino da fruta. O melão colhido no semiárido piauiense ultrapassa fronteiras.

Clube Rural