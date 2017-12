Policial Civil, ex-PM em Corrente e tatuador morre em Teresina

O Policial Civil Aydon Aristóteles e Silva Fonteneles morreu afogado na tarde deste domingo (10) em Teresina. De acordo com informações divulgadas por conhecidos da família.

A notícia foi divulgada com muita tristeza e comoção nas redes sociais na tarde deste domingo. Aydon Aristóteles, que atualmente era Policial Civil no estado do Maranhão, foi Policial Militar lotado no 7º Batalhão de Polícia Militar de Corrente, além de trabalhar nas horas vagas como tatuador. Era casado com Julliana Cavalcante Silva Fonteneles e tinha uma filha.

Seu corpo será sepultado em Teresina, onde reside sua família.

Portal CorrenteHenrique GuerraHenrique Guerra