Piauí recebe R$ 12,6 milhões para agricultura familiar

Serão atendidos 3.500 agricultores familiares de 128 municípios

O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) – Compra Direta recebeu do governo federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, R$ 12,6 milhões, beneficiando diretamente 3.500 agricultores e agricultoras familiares em 128 municípios do Piauí.

Serão beneficiadas com a distribuição de alimentos 297 instituições, que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade alimentar como os Centros de Referência e Asistência Social (CRAS), Escolas Públicas, creches, abrigos e APAEs.

Nos meses de junho e julho de 2017, foi liberado pelo Programa de Aquisição de Alimentos, o montante de R$ 890.971,64 que beneficiou 540 agricultores em 55 municípios, com um total de 304.270 quilos de alimentos como melancia, abóbora, feijão verde e cheiro-verde, distribuídos para entidades de assistências sociais.

Feiras: Fortalecimento da Agricultura familiar

O coordenador do PAA, Durval Gomes, reforça que a SDR, ao longo dos anos, vem apoiando e buscando estratégias de enfrentamento da exclusão social e do fortalecimento de geração de trabalho e renda, de forma sustentável, coletiva e digna. Para ele, a Agricultura Familiar e na Economia Solidária são propostas diferentes de produzir e comercializar sem exploração e preservando o meio ambiente, que é uma orientação do governador Wellington Dias e do secretário Francisco Lima.

“O Programa de Aquisição de Alimentos é apenas uma das ações que a SDR desenvolve para fortalecer a agricultura familiar. Outra frente de fortalecimento nestes três anos é o apoio à divulgação e realização das feiras, por ser um espaço adequado, que contribui de forma significativa e aproximam o empreendimento do vendedor dos consumidores, tirando de cena, com a compra direta, a figura do atravessador.

Durval informa que este ano o calendário de feiras já está concluído, mas o município que tiver interesse nesta ação, deve procurar a SDR com antecedência, para saber como proceder para participar do calendário do próximo ano.





Edna MacielHenrique GuerraHenrique Guerra