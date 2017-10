Pai e filho morrem em acidente na BR-135; rodovia já registra 43 mortes em 2017

Foi registrada nesta sexta-feira (6) a 43ª morte em decorrência de acidentes na BR-135. O último acidente aconteceu na tarde de quinta-feira (5) na cidade de Corrente no Sul do Piauí. No momento do acidente uma criança morreu, em decorrência do impacto. O condutor do veículo, Blair Herculano de Carvalho Filho, de 39 anos, morreu nesta sexta-feira, em Floriano.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) o acidente foi registrado na quinta-feira (5), por volta das 14h30. O carro tombou no km 609 da BR 135, nas proximidades de Corrente, extremo Sul do Piauí. Segundo a PRF o carro tentou fazer uma ultrapassagem, perdeu o controle e capotou na estrada. No local do acidente o bebê, filho do condutor, de 6 meses de idade, também morreu.

A esposa do motorista, de 34 anos e o outro filho do casal, de 8 anos, tiveram ferimentos leves. Com os dois novos acidentes a PRF passa a registrar 43 acidentes no trecho que corta o Piauí. A PRF confirmou que houve um capotamento, mas não confirmou se estava relacionado ao desnível na estrada.





Carlos Rocha, G1 PIHenrique GuerraHenrique Guerra