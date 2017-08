Prefeito decreta ponto facultativo nos dias 12, 13 e 14 de Agosto 2017

DECRETO N°32, DE JULHO DE 2017.

O Prefeito Municipal de GILBUÉS-PI, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Constituição Federal, Constituição Estadual e Lei Orgânica do Município, CONSIDERANDO a necessidade de organização da Administração Municipal, CONSIDERANDO que a cidade se encontra em festa no período de 06 a 15 de agosto do ano de 2017, o prefeito decreta ponto Facultativo e Feriado nas datas 12, 13, 14 de Agosto PONTO FACULTATIVO e nos dias 15 e 16 de Agosto Feriado.

http://www.diarioficialdosmunicipios.org/intranet/_lib/file/doc/pdfs/3386%20/DOM_PI_3386_121_Gilbues_Decreto_032-17_pag_41.pdf



