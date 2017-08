NOTA DE ESCLARECIMENTO



A Paróquia de Nossa Senhora Divina Pastora-Gilbués-Pi, vem através desta esclarecer um fato ocorrido e inesperado no dia 15/08/2017,em relação ao bingo da moto Bros:



Um homem ADULTEROU A CARTELA DO BINGO DA MOTO, passando-se então por ganhador. Porém um falso ganhador.



No entanto, um dos idealizadores do bingo, o Sr. Manoel da Farmácia percebeu a fraude e juntou provas suficientes para desmascarar o falso ganhador, e não entregar o prêmio.



Desde já, a Direção da Paróquia Divina Pastora e demais organizadores tranquiliza a todos que o bem (A Moto) não foi entregue a esse falso ganhador, e a mesma está tomando novas providências para que ninguém que comprou cartela fique lesado.



Estamos estudando novas alternativas para q esse problema seja resolvido e também estamos abertos para sugestões da população.



Gratos pela atenção de todos, desde já agradecemos sua compreensão.

Paróquia Divina Pastora.



