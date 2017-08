Mais um acidente na BR 135 em Cristalândia-Pi. População está em Pânico.

Mais um acidente acaba de acontecer nesta manhã (28/07), na BR 135 no município de Cristalândia do Piaui.

Segundo informação do vereador do município, Adonias Assenço, os passageiros do veículo, caminhonete modelo S-10, com placa de São Bernardo do Campo-SP, estão muito feridos. Uma senhora de identidade não identificada morreu, ela é a mãe dos outros dois passageiros.

Este é o quarto acidente na “rodovia da morte” somente esta semana. O povo da região está aterrorizado com tantas mortes ocorridas em poucos dias na 135.

A população das cidades que margeiam a BR interditou a pista no início do mês de junho durante três horas. Esta mesma medida já está sendo discutida em grupos de WhatsApp, para haver um novo bloqueio por tempo indeterminado, até que outras medidas sejam tomadas por parte do Governo.

Aguarde mais informações.





Fort NotíciasHenrique GuerraHenrique Guerra