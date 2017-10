O jovem Fagner Rodrigues, Convida a todos a participarem do jogo beneficente, na localidade Vaqueta no dia 12 de outubro de 2017 as 07:30 Hrs, No último dia de festejo da localidade.

Objetivo do jogo é arrecadar alimentos não perecíveis para pessoas carentes.

