IFPI divulga edital para 3.785 vagas em cursos técnicos

O Instituto Federal do Piauí divulga edital com oferta de vagas para cursos técnicos na instituição. São 3.785 vagas distribuídas em 20 campi: Angical, Campo Maior, Cocal, Corrente, Dirceu, Floriano, José de Freitas, Oeiras, Parnaíba, Paulistana, Pedro II, Picos, Pio IX, Piripiri, São João do Piauí, São Raimundo Nonato, Teresina Central, Teresina Zona Sul, Uruçuí e Valença.

Os cursos técnicos do Instituto Federal do Piauí são gratuitos e ofertados em três formas: integrada, para quem já concluiu ou esteja concluindo o Ensino Fundamental em 2017; concomitante, para quem vai cursar, em 2018, o Ensino Médio em outra instituição; e subsequente, para quem já concluiu ou está concluindo, em 2017, o Ensino Médio.

Em relação ao edital do ano passado, o número de vagas, na capital e no interior do estado, foi ampliado em 287 vagas. Para Teresina, duas novidades desse novo edital são as ofertas de um novo curso, o de Logística, e do curso técnico em Segurança do Trabalho para alunos que optarem pela modalidade integrada.

“A cada oferta de vagas para cursos técnicos, estamos atendendo a um dos nossos grandes compromissos como instituição pública de ensino. Por isso, convido jovens e adultos a conhecerem nossa instituição, optarem por um dos nossos cursos e conseguirem a profissionalização e o crescimento pessoal”, destacou o reitor Paulo Henrique Gomes de Lima.

Os cursos técnicos ofertados são os das seguintes áreas: Administração, Informática, Agricultura, Meio Ambiente, Agropecuária, Edificações, Eletromecânica, Agroecologia, Agroindústria, Eletrotécnica, Mineração, Vestuário, Cozinha, Serviço de Restaurante e Bar, Contabilidade, Mecânica, Eletrônica, Refrigeração, Segurança do Trabalho, Logística, Análises Clínicas, Instrumento Musical (violão, teclado, trompete, trombone, saxofone e clarineta), Saneamento e Estradas

Inscrições

Para se inscrever, o candidato deve acessar o endereço eletrônico www.ifpi.edu.br/classificatorio2018-1, preencher o formulário on-line e imprimir a Guia de Recolhimento da União (GRU), no valor de 30 reais, que deverá ser paga nas agências e caixas eletrônicos do Banco do Brasil.

No período de 23 a 27 de outubro, os candidatos oriundos da rede pública podem solicitar a isenção do pagamento da taxa de inscrição. Para isso, é necessário preencher um requerimento de isenção da taxa de inscrição e um formulário socioeconômico, que estão disponíveis no edital. Em seguida, os candidatos precisam levar esses formulários e cópias de documentos pessoais ao Campus ao qual pretendem concorrer.

Provas

As provas do Exame Classificatório serão aplicadas no domingo, 7 de janeiro de 2018, das 8h às 12h (horário local). A prova terá 60 questões objetivas: 30 de Língua Portuguesa e 30 de Matemática. O gabarito será divulgado no mesmo dia, à tarde, e o resultado final será divulgado no dia 25 de janeiro.

Confira o edital

Henrique GuerraHenrique GuerraHenrique Guerra